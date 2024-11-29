При добровольном НДС на УСН нельзя растягивать уплату налога на 3 месяца

НДС, указанный в декларации за квартал, надо уплачивать равными частями в течение 3 последующих месяцев. Но это правило работает только для налогоплательщиков НДС.

Если компания или ИП освобождены от обязанности плательщика НДС, но все равно выставляют покупателям счета-фактуры с НДС, они должны сдать декларацию и перечислить налог в бюджет. Права на вычеты у них нет.

НДС из декларации надо уплатить единовременно – до 28 числа месяца, следующего за кварталом.

Пример ООО на УСН с доходами менее 60 млн рублей в январе 2025 года выдало покупателю счет-фактуру на 120 000 руб., в том числе НДС 20% – 20 000 руб. До 25.04.2025 компания сдаст декларацию по НДС (там будет заполнен раздел 1 и раздел 12). До 28.04.2025 компания уплатит весь НДС из этой декларации – 20 000 руб.

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