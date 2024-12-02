Власти могут ограничить возможность банков взыскивать долги с физлиц без суда

Исполнительная надпись нотариуса на оригинале кредитного договора позволяет взыскать деньги или имущество с должника без обращения в суд, документы сразу направляют судебным приставам.

ЦБ и Минюст обратили внимание на то, что только за 8 месяцев 2024 года число выданных исполнительных надписей о взыскании денежных средств и имущества с физических лиц выросло на 47% и составило 729 тысяч. В российских банках растет доля просроченных кредитных договоров, долги по которым взыскиваются с использованием данного механизма.

ЦБ отмечает, что такая мера изначально не ориентирована на массовое применение и ухудшает положение заемщиков по сравнению с взысканием в судебном порядке. Регулятор отмечает рост количества жалоб от граждан на нарушение их прав при взыскании с использованием исполнительной надписи нотариуса.

Как сообщает РБК, для ограничения такой практики ЦБ намерен: