Подбирать сотрудников станет еще сложнее, дольше и дороже

Эксперты отмечают несколько тенденций развития рынка трудовых кадров в РФ в следующем году:
Дефицит кадров сохранится и даже усилится вследствие демографии, роста самозанятости и сокращения возможностей для найма мигрантов.
Среди соискателей будет расти доля работающих, а не безработных. Такие люди более уверены в себе и выбирают лучшие условия найма.
Искать новых сотрудников бизнесу будет сложнее, дольше и дороже, учитывая издержки на рост зарплат для привлечения кадров.
Компании будут вынужденно переходить на непрерывный подбор персонала, время «отклик-офер» будет сокращаться.
Бизнес будет снимать ограничения в подборе по полу, возрасту, местонахождению соискателя, предлагать гибридные варианты работы.
Вырастет значение инструментов адаптации и обучения новых сотрудников.
Бизнес будет делать упор на удержание имеющихся и новых сотрудников.
О дешевой рабочей силе стоит забыть, зарплаты будут расти. Причем разрыв между зарплатами в Москве и регионами будет сокращаться.
Об этом пишет SuperJob.
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