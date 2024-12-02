Кадры

Подбирать сотрудников станет еще сложнее, дольше и дороже

Опубликован прогноз про рынок соискателя и каким будет 2025 год для кадровых служб.

Эксперты отмечают несколько тенденций развития рынка трудовых кадров в РФ в следующем году:

  • Дефицит кадров сохранится и даже усилится вследствие демографии, роста самозанятости и сокращения возможностей для найма мигрантов.

  • Среди соискателей будет расти доля работающих, а не безработных. Такие люди более уверены в себе и выбирают лучшие условия найма.

  • Искать новых сотрудников бизнесу будет сложнее, дольше и дороже, учитывая издержки на рост зарплат для привлечения кадров.

  • Компании будут вынужденно переходить на непрерывный подбор персонала, время «отклик-офер» будет сокращаться.

  • Бизнес будет снимать ограничения в подборе по полу, возрасту, местонахождению соискателя, предлагать гибридные варианты работы.

  • Вырастет значение инструментов адаптации и обучения новых сотрудников.

  • Бизнес будет делать упор на удержание имеющихся и новых сотрудников.

  • О дешевой рабочей силе стоит забыть, зарплаты будут расти. Причем разрыв между зарплатами в Москве и регионами будет сокращаться.

Об этом пишет SuperJob.

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