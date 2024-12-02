Подбирать сотрудников станет еще сложнее, дольше и дороже

Эксперты отмечают несколько тенденций развития рынка трудовых кадров в РФ в следующем году:

Дефицит кадров сохранится и даже усилится вследствие демографии, роста самозанятости и сокращения возможностей для найма мигрантов.

Среди соискателей будет расти доля работающих, а не безработных. Такие люди более уверены в себе и выбирают лучшие условия найма.

Искать новых сотрудников бизнесу будет сложнее, дольше и дороже, учитывая издержки на рост зарплат для привлечения кадров.

Компании будут вынужденно переходить на непрерывный подбор персонала, время «отклик-офер» будет сокращаться.

Бизнес будет снимать ограничения в подборе по полу, возрасту, местонахождению соискателя, предлагать гибридные варианты работы.

Вырастет значение инструментов адаптации и обучения новых сотрудников.

Бизнес будет делать упор на удержание имеющихся и новых сотрудников.