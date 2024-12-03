Дистанционщика надо предупредить за 2 месяца о переводе его в офис

Изменение условий работы, в том числе переход из дистанционки в офис, происходит по письменному соглашению. Но по статье 74 ТК инициировать перевод может работодатель.

Разъяснение дает Роструд в письме от 12.11.2024 № ПГ/22052-6-1.

Когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.

О предстоящих изменениях работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца.

Если работник не согласен работать в новых условиях и другой подходящей работы для него нет, то его можно уволить.

Основание для увольнения – пункт 7 части первой статьи 77 ТК (отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора).

Для разных групп сотрудников (специалисты вне штата, штатные работники, дистанционщики, налоговые резиденты и нерезиденты страны) есть свои нюансы сотрудничества, о которых обязан знать каждый бухгалтер, если он не хочет нарваться на внушительные штрафы.

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