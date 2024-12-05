Нежилую недвижимость в новостройке можно продать без НДФЛ только через 5 лет: пример

При продаже квартиры, приобретенной у застройщика по договору долевого участия (ДДУ) для НДФЛ срок владения считают от даты полного расчета с застройщиком. Но это правило касается только жилья.

Об этом сообщает Минфин в письме от 28.10.2024 № 03-04-05/105172.

Если продается нежилое помещение, которое приобретено по ДДУ, для него срок владения считают от даты регистрации в Росреестре.

Пример Человек купил по ДДУ квартиру и нежилое помещение. Полный расчет с застройщиком произошел в 2018 году. В 2023 году дом был сдан и зарегистрировано право собственности. В 2024 году собственник продает эту недвижимость. За квартиру НДФЛ не будет, потому что с 2018 года прошло более 5 лет. За нежилое помещение НДФЛ будет, потому что с 2023 года еще не прошло 5 лет.

Также на нежилую недвижимость не распространяется норма о 3-летнем сроке владения для единственного жилья.

То есть, единственную квартиру можно продать без НДФЛ через 3 года, а апартаменты – нельзя.