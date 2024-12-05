Закон «О платформенной экономике в РФ» разработают к февралю

Минэкономразвития совместно с другими ведомствами разработает проекты федеральных законов «О платформенной экономике в Российской Федерации», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в связи с принятием такого ФЗ и изменения в КоАП. Срок исполнения — февраль 2025 года.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что сегодня через различные цифровые платформы работают более 3 млн человек. Сотни тысяч малых и средних предприятий получили удобный и быстрый доступ и возможность дотянуться до потребителя. За последние несколько лет кратно увеличился ассортимент удобных сервисов, товаров и услуг, доступных покупателям.

«Платформизация экономики — это тренд, который кардинально меняет структуру рынков, бизнес-модели и паттерны потребительского поведения. В процессе регулирования необходимо найти баланс интересов, не затормозить развитие платформенной экономики. Подготовленные законопроекты должны не только обеспечить этот баланс, но и решить ключевые вопросы, с которыми граждане и бизнес сталкиваются при использовании цифровых платформ», — сказал Решетников.

Регулирование вводит требования к деятельности платформ, взыскания в случае их нарушения, определяет права сотрудников.

Будет введена единая система понятий, в том числе «платформенная экономика», «цифровая платформа». В перспективе планируется создание реестра посреднических цифровых платформ.

Установят базовые правила для прозрачного взаимодействия бизнеса и платформ, определят их ответственность в вопросах защиты прав потребителей, введут особенности взаимодействия с партнерами-исполнителями услуг — физлицами.

Ранее мы сообщали, что для электронных торговых площадок и агрегаторов введут новые требования, а также введут правила заполнения карточки товаров на маркетплейсах.