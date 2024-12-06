С январских отпускных НДФЛ надо заплатить 28 декабря

Выплата отпускных будет в последний рабочий день декабря – 28.12.2024.
Об этом в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала Мария Антонова — практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутренних контролей, аттестованный аудитор, преподаватель кафедры администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, приглашенный эксперт ФНС.
Страховые взносы с этих отпускных будут начислены в декабре, а уплатить их надо до 28 января.
НДФЛ будет исчислен 28 декабря и в этот же день налог надо уплатить.
То есть, по январским отпускным, выплаченным в декабре, срок уплаты НДФЛ — до 28 декабря 2024 года, срок уплаты взносов — до 28 января 2025 года.
Комментарии9
мало ли что и когда решил. Либо все по З-ву (график, за три дня и прочий танец), либо по соглашению (это я про заголовок: "Если сотрудник решил продлить себе новогодние праздники")
не корректное, конечно же начало!
Можно было бы начать проще и по делу и что бы воду не мутить - "если отпускные за январь в соответствии с законом будут выплачены 28 декабря...."
так в графике может быть предусмотрен отпуск с 09.01. Почему нет?
А с 1-го, 2-го и тд?
У нас непрерывное производство, смены, графики, чтс и прочие радости. Народ просится в отпуск с любого дня.
а если выплата будет 27.12.24, то что?
то деньги у него кончатся и ОН РЕШИТ что на следующий день может попросить ещё....
И тогда придётся писать ещё одну статью, о том что если он что-то решил, то это ещё ничего не значит. Хотя...
то будет то же самое) НДФЛ платить 28.12
Так это все знают, не? 😁
всё тоже самое, но по привычке (до этого налог уплачивали на следующий день) вопросов будет чуть меньше.
А сейчас - умышленно выбран самый критический вариант. С разбега многие могут решить что допускается и в следующий год оставить