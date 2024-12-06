С январских отпускных НДФЛ надо заплатить 28 декабря

Если сотрудник решил продлить себе новогодние праздники и взял отпуск сразу после них, то начисление и выплата пройдут в декабре.

Выплата отпускных будет в последний рабочий день декабря – 28.12.2024.

Об этом в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала Мария Антонова — практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутренних контролей, аттестованный аудитор, преподаватель кафедры администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, приглашенный эксперт ФНС.

Страховые взносы с этих отпускных будут начислены в декабре, а уплатить их надо до 28 января.

НДФЛ будет исчислен 28 декабря и в этот же день налог надо уплатить.

То есть, по январским отпускным, выплаченным в декабре, срок уплаты НДФЛ — до 28 декабря 2024 года, срок уплаты взносов — до 28 января 2025 года.