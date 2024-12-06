Низкие зарплаты — основной маркер схемы с фиктивными займами сотрудникам

Светлана Беляева — руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», аттестованный налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, член Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики — на втором дне VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» привела признаки фиктивного займа для оценки налоговых рисков.
Вот эти признаки:
Компания дает займы сотрудникам со сроком «до
востребования».
Компания не требует от заемщиков погасить долги и при
этом продолжает выдавать новые займы.
Займы выдаются регулярно в день выплаты аванса или
зарплаты.
Сотрудник не возвращает заем и проценты после срока
окончания договора займа.
Компания взяла процентный кредит или заем и регулярно
выдает сотрудникам беспроцентные займы.
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