Низкие зарплаты — основной маркер схемы с фиктивными займами сотрудникам

О схеме с выдачей работникам фиктивных займов в первую очередь для налоговиков говорят низкие зарплаты.

Светлана Беляева — руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», аттестованный налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, член Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики — на втором дне VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» привела признаки фиктивного займа для оценки налоговых рисков.

Вот эти признаки: