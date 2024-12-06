Заем

Низкие зарплаты — основной маркер схемы с фиктивными займами сотрудникам

О схеме с выдачей работникам фиктивных займов в первую очередь для налоговиков говорят низкие зарплаты.

Светлана Беляева — руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», аттестованный налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, член Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики — на втором дне VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» привела признаки фиктивного займа для оценки налоговых рисков.

Вот эти признаки:

  • Компания дает займы сотрудникам со сроком «до

    востребования».

  • Компания не требует от заемщиков погасить долги и при

    этом продолжает выдавать новые займы.

  • Займы выдаются регулярно в день выплаты аванса или

    зарплаты.

  • Сотрудник не возвращает заем и проценты после срока

    окончания договора займа.

  • Компания взяла процентный кредит или заем и регулярно

    выдает сотрудникам беспроцентные займы.

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