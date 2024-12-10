🙆 Бухгалтерам приходится вручную считать аванс

В «1С:Бухгалтерия» зарплата за первую половину месяца считается в двух вариантах: в фиксированной сумме или в процентах от оклада. А правильно – в пропорции к отработанным дням.

Поэтому бухгалтерам приходится считать аванс вручную.

Обсуждение этого вопроса идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги сетуют, что в бухгалтерской 1С не предусмотрена столь важная настройка, она есть только в ЗУП.

Пользователи бухгалтерской программы вынуждены считать аванс в эксель-таблице и потом уже забивать его в документ начисления зарплаты.

Кстати, количество отработанных дней за первую половину месяца программа считает сама, и даже рассчитывает правильно аванс, но только в случае неполной отработки.

А как вы выходите из этой ситуации?

Как вы считаете аванс в 1С?

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Проголосовали 15 человек

Комментарии

6
  • бух2007
    Бухгалтер

    считаю в экселе, и в 1С исправляю потом.

    Специальную табличку завела в эксель для расчета авансов

  • бух2007
    Бухгалтер

    А по мелким фирмам, где один сотрудник, вообще без аванса. )

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      а где один сотрудник, посчитать можно не то что в ёкселе, а даже без кулькулятора, столбиком!!!!!!! )))))))))))))))))))))))))

      Результат, ещё точнее , по крайней мере, гарантированнее, получится!

      • бух2007
        Бухгалтер

        а где один сотрудник, посчитать можно не то что в ёкселе, а даже без кулькулятора, столбиком!!!!!!! ))

        можно. Но слишком много мороки: 2 начисления, 2 выплаты, 2 уведомления. Хватит и одного начисления. Вряд ли Роструд кинется проверять фирму с 1 сотрудником)

  • Лидия Новожилова

    Меня убеждали, что расчет аванса нигде не регламентирован, это зависит от учета в организации.