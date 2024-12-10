🙆 Бухгалтерам приходится вручную считать аванс

Поэтому бухгалтерам приходится считать аванс вручную.
Обсуждение этого вопроса идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Коллеги сетуют, что в бухгалтерской 1С не предусмотрена столь важная настройка, она есть только в ЗУП.
Пользователи бухгалтерской программы вынуждены считать аванс в эксель-таблице и потом уже забивать его в документ начисления зарплаты.
Кстати, количество отработанных дней за первую половину месяца программа считает сама, и даже рассчитывает правильно аванс, но только в случае неполной отработки.
А как вы выходите из этой ситуации?
Как вы считаете аванс в 1С?
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Комментарии6
считаю в экселе, и в 1С исправляю потом.
Специальную табличку завела в эксель для расчета авансов
А по мелким фирмам, где один сотрудник, вообще без аванса. )
а где один сотрудник, посчитать можно не то что в ёкселе, а даже без кулькулятора, столбиком!!!!!!! )))))))))))))))))))))))))
Результат, ещё точнее , по крайней мере, гарантированнее, получится!
можно. Но слишком много мороки: 2 начисления, 2 выплаты, 2 уведомления. Хватит и одного начисления. Вряд ли Роструд кинется проверять фирму с 1 сотрудником)
Меня убеждали, что расчет аванса нигде не регламентирован, это зависит от учета в организации.