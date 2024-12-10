🙆 Бухгалтерам приходится вручную считать аванс

В «1С:Бухгалтерия» зарплата за первую половину месяца считается в двух вариантах: в фиксированной сумме или в процентах от оклада. А правильно – в пропорции к отработанным дням.

Поэтому бухгалтерам приходится считать аванс вручную.

Обсуждение этого вопроса идет в нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги сетуют, что в бухгалтерской 1С не предусмотрена столь важная настройка, она есть только в ЗУП.

Пользователи бухгалтерской программы вынуждены считать аванс в эксель-таблице и потом уже забивать его в документ начисления зарплаты.

Кстати, количество отработанных дней за первую половину месяца программа считает сама, и даже рассчитывает правильно аванс, но только в случае неполной отработки.

А как вы выходите из этой ситуации?