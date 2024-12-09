Минфин России сообщил о денонсации налогового соглашения между Россией и Литвой

Минфин России информирует, что согласно ноте Министерства иностранных дел Литовской Республики от 14 октября 2024 года сейм Литовской Республики денонсировал налоговое соглашение между правительством РФ и правительством Литовской Республики.
Действие соглашения прекращается с 01 января 2026 года.
На прошлой неделе Минфин России сообщил, что правительство Канады приостановило действие налогового соглашения с Россией.
Еще Минфин России сообщил о вступлении в силу налогового соглашения с Республикой Абхазия.
Минфин США уведомил Россию о приостановке некоторых положений Конвенции об избежании двойного налогообложения
Закон о денонсации соглашения России с Нидерландами об избежании двойного налогообложения принят Госдумой в мае 2021
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