Минфин России сообщил о денонсации налогового соглашения между Россией и Литвой

С 01 января 2026 года.

Минфин России информирует, что согласно ноте Министерства иностранных дел Литовской Республики от 14 октября 2024 года сейм Литовской Республики денонсировал налоговое соглашение между правительством РФ и правительством Литовской Республики.

Действие соглашения прекращается с 01 января 2026 года.