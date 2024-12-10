С 30 декабря у нотариусов прибавится работы в части противодействия отмыванию денег

Также они будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях.
В частности, нотариусы обязаны будут подать сведения о совершенной исполнительной надписи и об удостоверенном медиативном соглашении по запросу Росфинмониторинга в связи с проверкой фактов отмывания денежных средств или финансирования терроризма.
Также с 30 декабря расширится круг нотариальных действий, в совершении которых нотариус может отказать, если предполагает, что имеет место отмывание.
Раньше по такой причине можно было отказать только в случае с исполнительной надписью. Теперь в список войдут и другие нотариальные действия. Их перечень определит подзаконный акт.
В частности, в него войдут принятие денег в депозит нотариуса, удостоверение сделок с недвижимостью и решений об увеличении уставного капитала ООО.
Это закрепил федеральный закон от 08.08.2024 № 222-ФЗ. Тем самым законодатели расширили возможности нотариата для эффективной работы в антиотмывочном контуре.
По информации Росфинмониторинга, число нотариусов, информирующих о подозрительных операциях, увеличивается с каждым годом.
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