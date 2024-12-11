ФНС рекомендует упрощенцам пересмотреть договоры, чтобы в 2025 году не пришлось платить НДС за свой счет

Налоговики рекомендуют бизнесу, имеющим договоры, по которым отгрузка и оплата произойдут в следующем году, заранее подписать с контрагентами дополнительные соглашения об увеличении стоимости на сумму НДС.
Иначе платить налог придется с цены, зафиксированной в контракте.
Напомним, письмом ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@ доведены методические рекомендации по НДС на УСН. В пункте 16 этих рекомендаций сказано, как исчислить НДС по длящимся договорам, заключенным до 01.01.2025.
Если покупатель перечислит продавцу на УСН аванс до 01.01.2025, а поставка товара будет после 01.01.2025, то НДС с аванса, полученного в 2024 году, не исчисляется.
Если покупатель не согласится внести изменения в договор и доплатить продавцу сумму НДС, то при отгрузке товаров в 2025 году необходимо исходить из того, что цена договора включает в себя НДС.
Комментарии1
Заботливые... платите за счет контрагентов)