ФНС рекомендует упрощенцам пересмотреть договоры, чтобы в 2025 году не пришлось платить НДС за свой счет

Компании и ИП на УСН, у которых доход в этом году превысит 60 млн рублей, с начала 2025 года будут платить НДС. По старым договорам с клиентами, которые будут действовать и в 2025 году, надо пересмотреть условие о цене.

Налоговики рекомендуют бизнесу, имеющим договоры, по которым отгрузка и оплата произойдут в следующем году, заранее подписать с контрагентами дополнительные соглашения об увеличении стоимости на сумму НДС.

Иначе платить налог придется с цены, зафиксированной в контракте.

Напомним, письмом ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@ доведены методические рекомендации по НДС на УСН. В пункте 16 этих рекомендаций сказано, как исчислить НДС по длящимся договорам, заключенным до 01.01.2025.

Если покупатель перечислит продавцу на УСН аванс до 01.01.2025, а поставка товара будет после 01.01.2025, то НДС с аванса, полученного в 2024 году, не исчисляется.

Если покупатель не согласится внести изменения в договор и доплатить продавцу сумму НДС, то при отгрузке товаров в 2025 году необходимо исходить из того, что цена договора включает в себя НДС.