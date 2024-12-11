Долю в унаследованной квартире можно продать без НДФЛ только через три года

При этом в общем случае этот срок отсчитывают от даты госрегистрации права собственности, а в случае с наследством – от даты смерти наследодателя.
Поэтому если с даты смерти человека прошло более 3 лет, то его наследник не платит НДФЛ и не сдает 3-НДФЛ по доходу от продажи доли в унаследованной квартире.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 05.11.2024 № 03-04-05/108730.
Кстати, в Госдуму внесен законопроект, по которому минимальный срок владения для унаследованного жилья снижается до 1 года. Но правительство этот проект не поддержало, так как такие поправки в НК приведут к выпадающим доходам региональных и местных бюджетов.
Про минимальный срок владения имуществом в 2024 году мы рассказывали здесь + таблица для разных ситуаций.
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