Долю в унаследованной квартире можно продать без НДФЛ только через три года

Минимальный срок владения квартирой и долей в ней составляет в общем случае 5 лет, но для унаследованных квартир – 3 года.

При этом в общем случае этот срок отсчитывают от даты госрегистрации права собственности, а в случае с наследством – от даты смерти наследодателя.

Поэтому если с даты смерти человека прошло более 3 лет, то его наследник не платит НДФЛ и не сдает 3-НДФЛ по доходу от продажи доли в унаследованной квартире.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 05.11.2024 № 03-04-05/108730.

Кстати, в Госдуму внесен законопроект, по которому минимальный срок владения для унаследованного жилья снижается до 1 года. Но правительство этот проект не поддержало, так как такие поправки в НК приведут к выпадающим доходам региональных и местных бюджетов.

Про минимальный срок владения имуществом в 2024 году мы рассказывали здесь + таблица для разных ситуаций.