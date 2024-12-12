Чтобы выйти из найма и стать бухгалтером на аутсорсе важен плавный переход

Многие бухгалтеры мечтают уйти из найма (трудовых отношений) и начать работать на себя. Но для плавного перехода важно знать некоторые моменты и учесть ряд аспектов.

ФНС недавно сообщила, что число самозанятых в стране достигло рекордного уровня – 12 млн человек. 40% от общего числа самозанятых — женщины. Среди них — немало бухгалтеров, которые работают на себя, без оформления в штат в организации.

Чтобы уйти из найма в аутсорс, надо подготовиться не только морально, но и материально. Помимо этого должен быть четкий план действий и расчет предстоящих затрат.

Как сделать плавный переход из найма в аутсорс, узнаете на вебинаре «Бухгалтер на аутсорсе: выходим из найма. Договор, клиенты, продвижение услуг». Он состоится 19 декабря в 15:00 мск.

На вебинаре обсудим:

План перехода из найма в аутсорс: последовательность действий.

Расчет точки безубыточности и прайс-лист.

Каналы привлечения клиентов: где взять первых клиентов.

Выбор формы бизнеса и налоговый режим.

Договор на оказание бухгалтерских услуг.

Нужен ли сайт, лендинг, соцсети и т. д.

Как повысить стоимость услуг.

Бонус: образец договора на бухгалтерские услуги.

Спикер вебинара — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 19 декабря в 15:00 мск!