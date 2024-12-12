Чтобы выйти из найма и стать бухгалтером на аутсорсе важен плавный переход

ФНС недавно сообщила, что число самозанятых в стране достигло рекордного уровня – 12 млн человек. 40% от общего числа самозанятых — женщины. Среди них — немало бухгалтеров, которые работают на себя, без оформления в штат в организации.
Чтобы уйти из найма в аутсорс, надо подготовиться не только морально, но и материально. Помимо этого должен быть четкий план действий и расчет предстоящих затрат.
Как сделать плавный переход из найма в аутсорс, узнаете на вебинаре «Бухгалтер на аутсорсе: выходим из найма. Договор, клиенты, продвижение услуг». Он состоится 19 декабря в 15:00 мск.
На вебинаре обсудим:
План перехода из найма в аутсорс: последовательность действий.
Расчет точки безубыточности и прайс-лист.
Каналы привлечения клиентов: где взять первых клиентов.
Выбор формы бизнеса и налоговый режим.
Договор на оказание бухгалтерских услуг.
Нужен ли сайт, лендинг, соцсети и т. д.
Как повысить стоимость услуг.
Бонус: образец договора на бухгалтерские услуги.
Спикер вебинара — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
Ждем вас на вебинаре 19 декабря в 15:00 мск!
Комментарии1
Я человек простой - вижу спикером Елену Ярушкину - записываюсь на вебинар не глядя