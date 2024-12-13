Минтруд привел 10 важных фактов о больничном

Министерство труда привело разъяснения по больничным и пособиям по временной нетрудоспособности.

1. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году:

122 808 руб. в месяц — при страховом стаже 8 и более лет (100% среднего заработка);

98 246 руб. в месяц — при страховом стаже от 5 до 8 лет (80% среднего заработка);

73 685 руб. в месяц — при страховом стаже до 5 лет (60% среднего заработка).

2. Больничный в случае заболевания или травмы оплачивают СФР и работодатель.

Работодатель платит за первые три дня больничного, а СФР – за все последующие.

3. Больничный можно оформить в отпуске.

Если заболели в ежегодном оплачиваемом отпуске и оформили больничный, то такой отпуск можно продлить на дни, совпавшие с больничным. Или перенести эти дни с учетом желания сотрудника на другой период.

4. Выходные, которые выпали на больничный, тоже оплачиваются.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за календарные дни, включая праздничные и выходные.

5. Больничный могут оплатить даже после увольнения.

При болезни или травме, наступивших в течение 30 дней после увольнения, можно получить пособие по временной нетрудоспособности. Такой больничный оплачивается в размере 60% среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа.

6. Больничный лист оформляется только в электронном виде.

В личный кабинет на Госуслугах придут уведомления на каждом этапе — об открытии электронного больничного, его продлении и закрытии. Там же можно узнать размер назначенного пособия.

7. Приносить на работу распечатанный больничный не нужно, уточнил Минтруд.

Работодатель получает сведения автоматически. При этом на работе не будут знать диагноз – эти данные конфиденциальны и доступны только работнику и врачу.

8. Больничный по уходу за больным ребенком могут оформить не только родители.

Взять больничный может один из работающих членов семьи (мама, папа, бабушка, дедушка), другой родственник, опекун или попечитель, который ухаживает за больным ребенком.

9. Родители или другие родственники могут оформить больничный не только на детей дошкольного возраста.

В общем случае больничный по уходу за больным ребенком формируется до достижения им возраста 15 лет, в исключительных случаях до 18 лет (ребенок с инвалидностью, болезнь ребенка связана с поствакцинальными осложнениями, злокачественным новообразованием, ВИЧ).

10. При назначении единого пособия выплаты по больничному учитываются в доходы семьи пропорционально дням больничного, которые попали в расчетный период.