Россия победила в конкурсе на лучшее финансовое расследование

РФ стала победителем ежегодного конкурса на лучшее дело финансовых расследований в Евразийском регионе.

В рамках 41-го Пленарного заседания ЕАГ состоялся 11-й Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ государств – участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Лучшие примеры межведомственного и международного взаимодействия при проведении финансовых расследований презентовали представители 7 стран.

Победителем стала Российская Федерация. Среди лауреатов также – Беларусь и Китай, сообщает финразведка.

Победителей и лауреатов выбирали главы делегаций государств-членов и наблюдателей Евразийской группы.

В рамках конкурса сотрудники Росфинмониторинга представили дело «Призрачный дом» о пресечении деятельности транснационального преступного сообщества. В ходе финансового расследования было установлено, что аферисты использовали схему финансовой пирамиды под видом инвестирования в строительство жилой недвижимости и использовали криптовалютные расчеты.

Результаты материалов Росфинмониторинга использованы при возбуждении более 20 уголовных дел. Наложен арест на имущество фигурантов на общую сумму 124 млн долларов США.