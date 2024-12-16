В графике отпусков надо указывать конкретные даты, а не просто месяц

Нельзя указывать в графике отпусков, что у сотрудника будет отпуск в феврале, нужно указать конкретную дату начала отпуска – например 03.02.2025.

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 25.10.2024 № ПГ/20978-6-1.

График составляет работодатель не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года. О дате начала отпуска сотрудников надо предупредить за 2 недели. За 3 дня до отпуска надо выплатить отпускные.

Понятие «график отпусков» подразумевает указание в нем соответствующих периодов отпуска. Период же, в свою очередь, подразумевает конкретные даты начала и окончания, делает вывод Роструд.

Аналогичное разъяснение есть в письме Роструда от 24.12.2020 № ПГ/59141-6-1.

Кстати, столбец с фактическими датами отпуска Роструд предлагает заполнять от руки в бумажном бланке графика.

Порядок составления графика отпусков мы разбирали тут.

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