Верховный суд впервые определит недоимку за неполное удержание НДФЛ

Налоговики доказали, что отношения между ИП и самозанятыми были трудовыми. Они доначислили НДФЛ, но три суда решили вычесть из этой суммы уже уплаченный налог на профессиональный доход. ВС может это пересмотреть.

В 2023 году налоговики провели камеральную проверку расчетов по НДФЛ и страховым взносам у ИП Фарита Садыкова. ФНС пришла к выводу, что самозанятые фактически находились с ИП в трудовых отношениях. Предпринимателю доначислили 2,6 млн рублей за неуплату НДФЛ при работе с самозанятыми и штраф в размере 65 тыс. рублей.

Садыков обратился в Арбитражный суд Челябинской области, который согласился с позицией налоговой, но указал, что самозанятые уже уплатили в бюджет налог на профессиональный доход в размере 794,4 тыс. рублей, поэтому справедливо будет уменьшить доначисленный НДФЛ на эту сумму и сократить штраф на 19,9 тыс. рублей. Об этом сказано в картотеке арбитражных дел.

Такого же мнения придерживаются еще два суда, но ФНС решила в Верховном суде взыскать с налогового агента полную сумму НДФЛ, поскольку его обязанность осталась неисполненной. Дело рассмотрят 29 января 2025 года. Экономическая коллегия ВС впервые будет определять размер недоимки за неполное удержание НДФЛ.

«Если ВС все же согласится с подходом налоговых органов, это будет означать, что доначисление полной суммы НДФЛ и штрафа налоговому агенту без учета уже уплаченных платежей будет выступать в качестве дополнительной санкции и двойного налогообложения участников правоотношений», — сказала старший юрист практики налогового права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Дина Авакьян.

Если Верховный суд удовлетворит требования ФНС, то это приведет к существенным рискам для компаний, которые работают с физлицами по гражданским договорам. Для налоговых агентов будет двойное финансовое бремя.