Зарплата белорусского дистанционщика облагается НДФЛ и не облагается страховыми взносами

Минфин в письме от 12.11.2024 № 03-04-05/111138 рассмотрел такую ситуацию: белорус, проживающий в Беларуси, работает дистанционно в российской компании.
В 2024 году для него будет ставка НДФЛ 13% с дохода до 5 млн рублей и 15% – свыше 5 млн.
А вот страховые взносы на его зарплату начислять не надо.
Дело в том, что иностранцы, не пребывающие и не проживающие на территории РФ, к застрахованным лицам по ОПС, ОМС и ОСС не относятся.
Поэтому зарплата белоруса-дистанционщика, не пребывающего и не проживающего в РФ, не облагается страховыми взносами.
Комментарии1
А если это гражданин из Казахстана?