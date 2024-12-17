Зарплата белорусского дистанционщика облагается НДФЛ и не облагается страховыми взносами

Выплаты дистанционному работнику по трудовому договору с российской организацией относятся к доходам от источников в РФ, поэтому НДФЛ будет, даже если такой работник – нерезидент РФ и живет за границей.

Минфин в письме от 12.11.2024 № 03-04-05/111138 рассмотрел такую ситуацию: белорус, проживающий в Беларуси, работает дистанционно в российской компании.

В 2024 году для него будет ставка НДФЛ 13% с дохода до 5 млн рублей и 15% – свыше 5 млн. А вот страховые взносы на его зарплату начислять не надо.

Дело в том, что иностранцы, не пребывающие и не проживающие на территории РФ, к застрахованным лицам по ОПС, ОМС и ОСС не относятся.

Поэтому зарплата белоруса-дистанционщика, не пребывающего и не проживающего в РФ, не облагается страховыми взносами.