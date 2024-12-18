Упрощенцам надо будет изменить настройки ККТ

В форматы фискальных документов внесли изменения. Приказ ФНС опубликован накануне.
В настоящее время в срок до конца 2024 года разработчиками и изготовителями касс проводится доработка программного обеспечения ККТ с учетом дополнительного функционала по формированию кассовых чеков, сообщает ФНС.
Необходимо незамедлительно установить обновление в программное обеспечение ККТ тем организациям и ИП на УСН, которые будут исчислять НДС по пониженным ставкам.
Напомним, ФНС обещает в 1 квартале 2025 года не штрафовать упрощенцев за неправильный НДС в чеках ККТ.
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