Упрощенцам надо будет изменить настройки ККТ

С 2025 года будут новые ставки НДС для плательщиков УСН – 5% и 7%. Эти ставки должны быть отражены в чеках ККТ.

В форматы фискальных документов внесли изменения. Приказ ФНС опубликован накануне.

В настоящее время в срок до конца 2024 года разработчиками и изготовителями касс проводится доработка программного обеспечения ККТ с учетом дополнительного функционала по формированию кассовых чеков, сообщает ФНС.

Необходимо незамедлительно установить обновление в программное обеспечение ККТ тем организациям и ИП на УСН, которые будут исчислять НДС по пониженным ставкам.

Напомним, ФНС обещает в 1 квартале 2025 года не штрафовать упрощенцев за неправильный НДС в чеках ККТ.