В законе может появиться норма о выплате 13-й зарплаты

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину закрепить в ТК положение о выплате 13-й зарплаты не позднее 20 декабря.
Сейчас закон позволяет работодателям материально поощрять сотрудников и выплачивать им 13-ю заплату, но такое решение компания принимает самостоятельно, это не обязательное условие.
«По-человечески эти деньги нужны людям, чтобы хорошо встретить Новый год, сделать подарки своим близким», — сказал Сергей Миронов.
По мнению депутата, подобная премия повысит мотивацию сотрудников, а также повысит производительность труда во время дефицита кадров. Кроме того, денежное вознаграждение позволит семьям с невысокими доходами организовать отдых с детьми.
Комментарии6
"Сейчас закон позволяет работодателям материально поощрять сотрудников и выплачивать им 13-ю заплату, но такое решение компания принимает самостоятельно, это не обязательное условие."
Ну, а в чем проблема такой премии?
"Чтобы повысить мотивацию сотрудников, депутаты хотят закрепить в законе их право на получение 13-й зарплаты."
Это значит всем пива за счет того парня? А мотивацию предпринимателя уже не учитывают?
"По мнению депутата, подобная премия повысит мотивацию сотрудников, а также повысит производительность труда во время дефицита кадров. Кроме того, денежное вознаграждение позволит семьям с невысокими доходами организовать отдых с детьми."
И че? Это проблема предпринимателя, что у него до фига детей и он согласен на такую ЗП? Иначе бы была большая ЗП в другом месте. Предприниматель же не благотворительный фонд.
Одна радость, что не примут. Этот трясущийся старичок может шамкать только на Эльвиру, причем не лично, а через десяток микрофонов в окружении согласно кивающих. Решил перед новым годом сделать подарок людям, а то, что не примут, это не его проблема.
Забыла где это было: Давайте много щедрых обещаний, народ не любит жадных!
"Обещаю переобещать ранее обещанные обещания и наобещать еще больше обещаний, чем обещал ранее"
Контаминация?
Люди хотят не только обещаний, но обещаний, даваемых щедро и с почетом для них. (Квинт Туллий Цицерон)
Лучше переобещать, чем недообещать. Народ не любит жадных. (Аркадий Давидович)
Ну скорее всего где-то выдали именно комплексную мысль, но как же она замечательна!
Как только что-то полезное "узаконивают", капец!
Как может обязательная выплата мотивировать работника работать еще лучше? Она будет выплачена даже если он начнет работать хуже. Чем такая помощь работодателю лучше вообще никакой.