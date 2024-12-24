В законе может появиться норма о выплате 13-й зарплаты

Чтобы повысить мотивацию сотрудников, депутаты хотят закрепить в законе их право на получение 13-й зарплаты.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину закрепить в ТК положение о выплате 13-й зарплаты не позднее 20 декабря.

Сейчас закон позволяет работодателям материально поощрять сотрудников и выплачивать им 13-ю заплату, но такое решение компания принимает самостоятельно, это не обязательное условие.

«По-человечески эти деньги нужны людям, чтобы хорошо встретить Новый год, сделать подарки своим близким», — сказал Сергей Миронов.

По мнению депутата, подобная премия повысит мотивацию сотрудников, а также повысит производительность труда во время дефицита кадров. Кроме того, денежное вознаграждение позволит семьям с невысокими доходами организовать отдых с детьми.