Роструд дал разъяснения про 13-ю зарплату (годовую премию)

13-я зарплата — это не миф, а вполне реальная практика во многих компаниях. Однако она не является обязательной и не гарантируется законом, подчеркивает Роструд.
Что такое 13-я зарплата
Понятие 13-я зарплата вошло в обиход в советское время, когда руководство предприятий в конце года поощряло ответственных работников, выплачивая им премию в размере месячного оклада. Сегодня 13-я зарплата это, как правило, годовая премия.
Должна ли она быть
Трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату.
Выплата может быть предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка, положением о премировании, коллективным или трудовым договорами.
Кстати, в законе может появиться норма о выплате 13-й зарплаты. Об этом мы сообщали здесь.
Всем ли платят
В некоторых компаниях 13-я зарплата положена только тем сотрудникам, кто отработал полный год и выполнил свои KPI (ключевые показатели эффективности).
В других случаях ее могут выплатить всем сотрудникам независимо от результатов работы. Иногда размер выплаты может зависеть от стажа работы в компании или занимаемой должности.
Как узнать, положена ли 13-я зарплата
Роструд советует посмотреть внутренние документы организации или уточнить у отдела кадров. Если в компании принято выплачивать 13-ю зарплату, эта информация должна быть доступной.
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