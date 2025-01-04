Роструд дал разъяснения про 13-ю зарплату (годовую премию)

Многие слышали об этом бонусе, но не все знают, что это и как это работает.

13-я зарплата — это не миф, а вполне реальная практика во многих компаниях. Однако она не является обязательной и не гарантируется законом, подчеркивает Роструд.

Что такое 13-я зарплата

Понятие 13-я зарплата вошло в обиход в советское время, когда руководство предприятий в конце года поощряло ответственных работников, выплачивая им премию в размере месячного оклада. Сегодня 13-я зарплата это, как правило, годовая премия.

Должна ли она быть

Трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату.

Выплата может быть предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка, положением о премировании, коллективным или трудовым договорами.

Кстати, в законе может появиться норма о выплате 13-й зарплаты. Об этом мы сообщали здесь.

Всем ли платят

В некоторых компаниях 13-я зарплата положена только тем сотрудникам, кто отработал полный год и выполнил свои KPI (ключевые показатели эффективности).

В других случаях ее могут выплатить всем сотрудникам независимо от результатов работы. Иногда размер выплаты может зависеть от стажа работы в компании или занимаемой должности.

Как узнать, положена ли 13-я зарплата

Роструд советует посмотреть внутренние документы организации или уточнить у отдела кадров. Если в компании принято выплачивать 13-ю зарплату, эта информация должна быть доступной.

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