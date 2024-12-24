Одно из первых публичных дел, где налоговая использует автообмен финансовой информацией для доначисления налогов

Одно из первых публичных судебных дел, где налоговая использует данные из автоматического обмена финансовой информацией, чтобы оштрафовать человека:
Речь идет про дело № А40-96642/2024.
Налоговая получила из Андорры информацию, что человек получил за 2018 - 2019 годы доходы за рубежом. Налоговая получила информацию через автообмен. Речь шла про Creand Crеdit Andorrа. При этом человек не подавал налоговую декларацию по НДФЛ и не платил НДФЛ.
Речь идет про такие доходы:
— Доходы по операциям с ценными бумагами.
— Дивиденды по ценным бумагам.
— Проценты по ценным бумагам.
Налоговая провела выездную налоговую проверку за 2018-2019 годы и попросила заплатить:
— НДФЛ за 2018 год 3 394 885 рублей.
— НДФЛ за 2019 год 929 196 рублей.
— Штраф за неуплату НДФЛ за 2019 год 92 919 рублей.
— Штраф за неподачу налоговой декларации по НДФЛ за 2019 год 139 379 рублей.
Человек не спорил с фактом получения доходов и не оспаривал величину доходов, но человека не устроило то, как налоговая рассчитала сам НДФЛ. Именно такой расчет и занимает большую часть дела.
Вот хронология дела:
— Налоговая проводит выездную налоговую проверку.
— В марте 2023 года появляется решение по проверке.
— Человек оспорил решение налоговой в Управление ФНС России по Москве.
— В июне 2023 года управление поддержало налоговую инспекцию.
— Человек обратился в Басманный районный суд.
— В марте 2024 года дело передали в арбитражный суд Москвы.
— В июле 2024 года арбитражный суд Москвы согласился с позицией налоговой.
— Человек обжаловал решение суда.
— В ноябре 2024 года девятый арбитражный апелляционный суд тоже согласился с позицией налоговой.
Комментарии1
Интересно, а когда была назначена проверка. Неужели по 2018 году не истекли сроки (3 года с 30.04.2019).