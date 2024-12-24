Одно из первых публичных дел, где налоговая использует автообмен финансовой информацией для доначисления налогов

Налоговая получила из Андорры информацию, что человек получил за 2018 - 2019 годы доходы за рубежом. А вот налоги в РФ он не заплатил.

Одно из первых публичных судебных дел, где налоговая использует данные из автоматического обмена финансовой информацией, чтобы оштрафовать человека:

Речь идет про дело № А40-96642/2024.

Налоговая получила из Андорры информацию, что человек получил за 2018 - 2019 годы доходы за рубежом. Налоговая получила информацию через автообмен. Речь шла про Creand Crеdit Andorrа. При этом человек не подавал налоговую декларацию по НДФЛ и не платил НДФЛ.

Речь идет про такие доходы:

— Доходы по операциям с ценными бумагами.

— Дивиденды по ценным бумагам.

— Проценты по ценным бумагам.

Налоговая провела выездную налоговую проверку за 2018-2019 годы и попросила заплатить:

— НДФЛ за 2018 год 3 394 885 рублей.

— НДФЛ за 2019 год 929 196 рублей.

— Штраф за неуплату НДФЛ за 2019 год 92 919 рублей.

— Штраф за неподачу налоговой декларации по НДФЛ за 2019 год 139 379 рублей.

Человек не спорил с фактом получения доходов и не оспаривал величину доходов, но человека не устроило то, как налоговая рассчитала сам НДФЛ. Именно такой расчет и занимает большую часть дела.

Вот хронология дела:

— Налоговая проводит выездную налоговую проверку.

— В марте 2023 года появляется решение по проверке.

— Человек оспорил решение налоговой в Управление ФНС России по Москве.

— В июне 2023 года управление поддержало налоговую инспекцию.

— Человек обратился в Басманный районный суд.

— В марте 2024 года дело передали в арбитражный суд Москвы.

— В июле 2024 года арбитражный суд Москвы согласился с позицией налоговой.

— Человек обжаловал решение суда.

— В ноябре 2024 года девятый арбитражный апелляционный суд тоже согласился с позицией налоговой.