Крупные банки снижают ставки по вкладам

Вкладчики Газпромбанка могут получить максимальную доходность 23% годовых, а в МКБ — 24%.

Альфа-Банк, Газпромбанк и МКБ понизили ставки по вкладам после решения Центробанка оставить ключевую ставку на уровне 21%.

Теперь клиенты Газпромбанка получат доходность до 21,7-23% при открытии вклада в рублях на срок 91-181 дней. Максимальную ставку снизили на 1 процентный пункт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование маркетингового агентства Marcs.

В МКБ максимальную ставку по вкладам также снизили на 1 п.п. — до 24%, а в Альфа-Банке ставки по рублевым сбережениям сократились на 0,4-2 п.п.

20 декабря 2024 года несмотря на рост инфляционного давления, Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку 21% годовых. В октябре-ноябре базовая инфляция увеличилась в среднем с 7,6% до 10,9%.