Чтобы с 2025 года применять АУСН, нужно соблюсти семь условий

Кроме того, с 01.01.2025 режим доступен при ведении деятельности по агентским договорам — доверителям, комитентам или принципалам. Например, продавцам на маркетплейсе.
При этом они должны одновременно соблюдать следующие условия, которые перечислила ФНС:
Регистрация в налоговых органах (место нахождения организации или место жительства физлица для предпринимателей) субъекта РФ, в котором введена АУСН.
Численность работников — не более 5 человек.
Годовой доход — не более 60 млн рублей.
Остаточная стоимость ОС у организаций — не более 150 млн рублей.
Расчетные счета открыты только в уполномоченных банках.
Зарплату выплачивают только в безналичной форме.
Не применяют другие специальные налоговые режимы.
Ранее мы сообщали, что на АУСН надо сдавать бухотчетность.
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