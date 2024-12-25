Чтобы с 2025 года применять АУСН, нужно соблюсти семь условий

С 1 января 2025 года налогоплательщики, применяющие УСН или НПД (самозанятые), могут перейти на автоУСН с 1 числа любого месяца года. Переход добровольный.

Кроме того, с 01.01.2025 режим доступен при ведении деятельности по агентским договорам — доверителям, комитентам или принципалам. Например, продавцам на маркетплейсе.

При этом они должны одновременно соблюдать следующие условия, которые перечислила ФНС:

Регистрация в налоговых органах (место нахождения организации или место жительства физлица для предпринимателей) субъекта РФ, в котором введена АУСН. Численность работников — не более 5 человек. Годовой доход — не более 60 млн рублей. Остаточная стоимость ОС у организаций — не более 150 млн рублей. Расчетные счета открыты только в уполномоченных банках. Зарплату выплачивают только в безналичной форме. Не применяют другие специальные налоговые режимы.

Ранее мы сообщали, что на АУСН надо сдавать бухотчетность.