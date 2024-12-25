АУСН полностью не освобождает от сдачи налоговых деклараций и ЕФС-1

В ряде случаев налоговая и кадровая отчетность на АУСН остается и не отменена.

Это касается декларации:

по налогу на прибыль — если плательщик был налоговым агентом или выплачивал дивиденды.

по НДС — если был налоговым агентом или выставлял счет-фактуру с НДС, при импорте товаров;

по налогу на имущество — при наличии имущества, имеющего кадастровую стоимость.

Также при наличии сотрудников в установленных случаях в Социальный фонд (СФР) нужно подавать сведения:

о трудовой деятельности — это подраздел 1.1. подраздела 1 формы ЕФС-1;

сведения о страховом стаже — подраздел 1.2. подраздела 1 формы ЕФС-1.

Вообще, на АУСН в налоговую не нужно представлять декларацию по УСН, 6-НДФЛ и справки о доходах и суммах налога физлица, РСВ. И нет обязанности вести книгу учета доходов и расходов (в отличие от упрощенцев).

Ранее мы сообщали, что на АУСН надо сдавать бухотчетность.