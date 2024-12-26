Роструд: сотрудник, который устроился в июле, не может пойти в отпуск в августе

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Роструд утверждает, что в отпуск надо отправлять сотрудника до того, как у него закончился рабочий год.

Ситуация такая: сотрудник принят на работу 07.07.2024. Его рабочий год – с 07.07.2024 по 06.07.2025. Этот работник хотел бы пойти в отпуск в августе 2025 года.

Но Роструд считает, что так нельзя.

Работодатель обязан предоставить работнику 28 календарных дней отпуска за период работы с 07.07.2024 по 06.07.2025 до 06.07.2025.

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