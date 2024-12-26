Декларацию по НДС за четвертый квартал 2024 года нужно заполнять по старой форме

До 27 января 2025 года нужно сдать декларацию по НДС за последний квартал 2024 года.

ФНС утвердила новую форму декларации по НДС, однако сдать отчетность по ней нужно до 25 апреля 2025 года, то есть за первый квартал 2025.

Декларацию за четвертый квартал 2024 года нужно представить по старой форме до 27 января 2025 года. По общему правилу, декларацию сдают не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Но в январе этот день выпадает на субботу, когда налоговики не принимают документы, поэтому срок продлили.

По НДС нужно подавать декларацию только в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС). Если представить на бумаге, то документ будет считаться несданным, а это чревато штрафами и блокировкой счетов.

Узнайте больше о том, как подготовить декларацию по НДС, на бесплатном вебинаре «НДС для старых и новых налогоплательщиков: декларация за 4 квартал 2024 г. и НДС на УСН». Он состоится 16 января в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Изменения в НДС-документах. Что важно учесть в декларации по НДС за 4 квартал:

определение места реализации для целей НДС: общие правила, особенности в рамках ЕАЭС, изменения 2024-2025 гг.;

НДС при трансграничной интернет-торговле в рамках ЕАЭС;

изменения в ставках НДС, условиях их применения и подтверждения;

восстановление НДС: общие правила и особенности по итогам 4 квартала.

Как работать с НДС на УСН:

что нужно учесть при выборе ставки НДС. Особенности применения специальных ставок НДС (20%, 10%, 0%);

НДС по переходящим договорам;

в каких случаях и как восстановить вычеты НДС.

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Ждем вас на вебинаре 16 января в 15:00 мск!