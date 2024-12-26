Строители и коммунальщики станут более профессиональными

Совет Федерации одобрил принятый Госдумой правительственный закон с изменениями в ФЗ «Об образовании в РФ» в части разработки и утверждения типовых образовательных программ дополнительного профессионального образования для подготовки специалистов в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Согласно закону, он наделил Минстрой полномочием по разработке дополнительных профессиональных программ. Это должно повысить качество подготовки специалистов в области строительства и ЖКХ.

«Реализация Федерального закона будет способствовать решению задач, определенных Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, приведению профессиональной и квалификационной структуры трудовых ресурсов в соответствие с потребностями строительной отрасли, а также совершенствованию системы подготовки кадров по программам дополнительного профессионального образования с учетом перехода строительной отрасли на технологии, повышающие производительность труда», — сказала член комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталья Котова.

Суть в том, что строительство и ЖКХ — одни из самых сложных с точки зрения технологии и организации процессов в производственном и обеспечивающем секторах экономики и имеют ряд особенностей правового регулирования.