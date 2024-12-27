📆 Отпускнику не надо отрабатывать субботу из-за того, что выходной перенесли на понедельник

28 декабря 2024 года – рабочая суббота, а понедельник 30 декабря – выходной день.

Эти дни поменяли местами. Перенос выходных ежегодно утверждает Правительство.

Производственный календарь на 2024 год – тут.

Если у сотрудника отпуск заканчивается 29 декабря, то на работу он должен выйти уже после НГ-праздников.

Роструд разобрал такой пример: отпуск с 16.12.2024 по 29.12.2024. 30 декабря надо бы выйти на работу, но это выходной, перенесенный с 28 декабря. Работодатель требует от сотрудника, чтобы он отработал 28 декабря (за 30.12). Но это неправильно. 28.12 сотрудник будет еще в отпуске и выходить на работу он не должен.

Аналогичное разъяснение ранее Роструд давал про перенос выходных в ноябре.

Ранее мы писали, что в Госдуме просят работодателей отпустить сотрудников с работы 28 декабря.

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