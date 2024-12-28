Минтруд разрешит самозанятым получать больничные

Для тех, кто работает по договорам ГПХ, размер больничного будет зависеть от страхового стажа и периода уплаты страховых взносов. Эксперимент с выплатой пособий пройдет с 2026 по 2028 годы.

В января 2026 года Минтруд собирается запустить эксперимент по выплате самозанятым больничных пособий. Он продлится три года, до конца 2028.

Чтобы получать выплаты по временной нетрудоспособности в случае болезни, травмы или необходимости ухода за больным родственником, самозанятые должны платить страховые взносы. Они смогут уйти на больничный уже через полгода после начала отчислений в Социальный фонд. Об этом пишет ТАСС.

Сумму страхового покрытия можно выбрать самостоятельно, это 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Размер страхового взноса в месяц составит 1 344 или 1 920 рублей соответственно. Через шесть месяцев самозанятый сможет получить больничный в размере 70%, а через 12 месяцев — 100% от страховой суммы.

Если самозанятый платит страховые взносы больше 18 и 24 месяцев и за это время не получал пособие по временной нетрудоспособности, то ему сделают скидку на ежемесячный платеж в размере 10% и 30%.

Для тех, у кого сумма страхового обеспечения превысит размер страховых взносов, будет повышение платежа на 10% в течение следующих шести месяцев.