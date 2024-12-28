Законопроекты

В 2025 году в отелях появятся невозвратные тарифы

Туристы смогут сэкономить на проживании, если выберут невозвратное бронирование, а предприниматели повысят загрузку гостиниц и рентабельность бизнеса.

Минэкономразвития в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект, по которому отели смогут делать невозвратные бронирования — уже во второй половине 2025 года.

«При возвратном бронировании турист сможет полностью вернуть расходы на гостиницу в случае отмены путешествия. При невозвратном — получить гостиничные услуги по сниженной цене», — сказали в пресс-службе министерства.

Если гостю придется отменить поездку из-за болезни или другой форс-мажорной ситуации, он сможет вернуть предоплату.

Кабмин уже одобрил законопроект. Раньше с идеей ввести невозвратные тарифы обращались владельцы отелей.

Также мы писали, что отели и иные средства размещения спешат получить звездность: с 2025 года классификация обязательна.

Юлия Агаджанян
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