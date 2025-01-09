В системе госзакупок появятся тендеры от международных финансовых организаций

Минэкономразвития внесет изменения в Единую информационную систему закупок (ЕИС), которые позволят публиковать информацию о тендерах международных финансовых организаций. Например, будет можно участвовать в проектах Нового банка развития БРИКС (НБР).

В марте 2022 года НБР приостановил транзакции в РФ из-за санкций, но в октябре 2024 года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что финансирование возобновят. До 2027 года НБР выделит 1,2 млрд долларов на российские проекты. Банк ведет работу по четырем направлениям: «Содействие развитию судебной системы РФ», «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» и занимается программами по развитию малых исторических поселений. Об этом пишут «Известия».

«Потенциально размещение контрактов от международных финансовых организаций может укрепить торговые отношения как отдельных компаний, так и целых стран», — сказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

На площадке госзакупок в дальнейшем могут появиться предложения от других организаций — Евразийского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что будут контракты из сферы строительства инфраструктуры, энергетических объектов, водоснабжения. Не исключено, что тендеры коснутся создания банковских продуктов и финансовой инфраструктуры.