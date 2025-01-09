15% россиян уже выполняют функции наставников на работе

Наставничество в компаниях будет оплачиваться дополнительно уже с 1 марта 2025 года. Такую нагрузку хотели бы взять 37% россиян.

С 1 марта 2025 года наставничество будет дополнительно оплачиваться. Об этом сказано в федеральном законе от 09.11.2024 № 381-ФЗ. Наставники, помогающие новым специалистам адаптироваться на месте работы, получат официальный статус в законодательстве и дополнительные гарантии.

Уже сейчас 15% занимаются наставничеством на работе, планируют это сделать для обучения своей команды 37% россиян. Об этом сказано в исследовании сервисов Работа.ру и «Подработка».

Для 61% наставничество — возможность передать опыт и поделиться знаниями, 39% хотят быть наставниками, чтобы помочь молодому поколению, а 29% воспринимают это как дополнительную нагрузку.