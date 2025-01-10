Учебный и декретный отпуска не будут считать отдыхом

Чтобы вопросы об отпусках не решались в судебном порядке, в Госдуму внесли законопроект, который уточнит время отдыха сотрудников.

Брянская областная Дума внесла в Госдуму законопроект с поправками в ст. 107 ТК. Идея состоит в том, чтобы уточнить, какой отпуск можно считать отдыхом.

Например, учебный отпуск нельзя отнести к периоду отдыха сотрудника, поскольку в этот момент он получает образование. То же самое относится и к отпуску по уходу за ребенком.

Изменения в ТК решат правовую неопределенность по вопросам об отпусках. Суды смогут рассматривать меньше дел об оспаривании компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно.

Также понятие «отпуск» нужно уточнить, чтобы судьи могли однозначно принимать решения о включении или невключении декретного отпуска в пятилетний период исполнения трудовых обязанностей. Это нужно для получения единовременных выплат по программам поддержки, например, «Земский доктор».

В пояснительной записке говорится, что законопроект «снимет необходимость разрешения данного вопроса в судебном порядке, а также косвенно положительно повлияет на решение проблемы дефицита сотрудников в государственных медицинских организациях».

В случае подписания Президентом закон начнет действовать сразу со дня официального опубликования.