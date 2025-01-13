Как на УСН провести декабрьско-январский отчет Wildberries

Такой совет дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
А вот расходы можно отразить датой, которая указана в УПД, так как оплата услуг производится путем удержания денежных средств у продавца.
К УПД Вайлдбериз предоставляет еще акт взаимозачета, и дата этого акта будет датой оплаты расходов.
Ведь расходы признаются для налогообложения УСН после их фактической оплаты.
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