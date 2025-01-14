Что изменилось по налогу на прибыль для IT-компаний

На период 2025-2030 годов для IT-компаний установили ставку по налогу на прибыль 5% в федеральный бюджет 0% в региональный.

А для компаний, включенных в реестр организаций радиоэлектронной промышленности, в 2025-2027 годах ставка по налогу составит 8% в федеральный бюджет и 0% в региональный бюджет.

Об этом информирует ФНС.

Кроме того, с 01.01.2025 изменили условия применения этими организациями пониженных ставок по налогу.

Теперь лицом, входящим в одну группу лиц с данными организациями, не может быть: иностранная организация (за исключением иностранной организации, контролирующим лицом которой является российская организация или гражданин РФ);

иностранный гражданин или лицо без гражданства.

Кстати, у IT-компаний, соответствующих условиям льготы, в 1 квартале 2025 года не будет ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль, потому что их не было в 4 квартале 2024 года.

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