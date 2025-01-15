Долги за ЖКУ взыщут в онлайн-режиме

С 1 февраля 2025 года Минстрой планирует начать эксперимент по онлайн-взысканию долгов по ЖКХ.

Минстрой запустит эксперимент с онлайн-взысканием долгов за жилищно-коммунальные услуги. Он может начаться с 1 февраля и завершиться 1 октября 2025 года.

Поставщики коммунальных услуг смогут передавать информацию о задолженностях в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). После чего ГИС запросит дополнительные сведения из Росреестра, Соцфонда и МВД, чтобы подготовить документы для обращения в мировой суд. Об этом пишут «РИА Новости».

«В соответствии с требованиями действующего законодательства человек, имеющий задолженность за оплату ЖКУ, на каждом этапе будет информироваться о проводимой работе через личный кабинет на портале Госуслуги», — сказали в министерстве.

Сейчас идея Минстроя проходит межведомственное согласование с заинтересованными ведомствами.