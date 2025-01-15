Самозанятым оплатят пособие за аборт, а за беременность – не оплатят

Проект, подготовленный Минтрудом, размещен на федеральном портале.
Размер ежемесячного добровольного взноса – 3,84% от страховой суммы, которая по выбору составляет 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Право на пособие появится через 6 месяцев уплаты взносов.
Пособие будут платить в таких случаях:
временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, в том числе – аборт;
уход за больным членом семьи;
карантин, в том числе ребенка-дошкольника и недееспособного члена семьи;
протезирование;
санаторное лечение после больницы.
Беременность и роды страховым случаем не являются. Декретный больничный самозанятым не отплатят.
Ранее такая норма вызвала критику и предыдущий аналогичный проект не был воплощен в жизнь. Минтруд обещал переделать его с учетом поступивших предложений. Об этом мы рассказывали тут.
Но в итоге в новом проекте Минтруда выплата декретных самозанятым также не предусмотрена.
Вместе с тем новый проект касается только самозанятых. Для ИП останутся старые правила, в которых страховка по декрету есть. А ИП на НПД смогут страховаться как по новому способу, так и по старому.
Подробно новые правила оплаты больничных самозанятым мы разбирали тут.
Комментарии7
выглядит как идиотизм
Может, они считают, что беременность - это не болезнь?))
Беременность не болезнь, а почетная обязанность!)
ради интереса установила в поисковике самого законопроекта "аборт" не нашлось. Так что не уверена, что заголовок соответствует действительности
Вот в этом законе про аборты, на него ссылаются в проекте.
в проекте:
идем по указанному направлению. В 255-ФЗ:
Это уже было пару лет назад. Тогда волна негодования поднялась в интернете.
Но тогда реально хотели отнять декретные у ИП.
Теперь же у них ничего не отнимают. Они будут и дальше по старой схеме их получать.
Просто не дают их самозанятым. Но так им и раньше их не давали.
В основном добровольной страховкой пользуются только молодые женщины ради декретных.
Кинутся ли смз оформлять себе страховку по новым правилам - время покажет.