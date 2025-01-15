Самозанятые

Самозанятым оплатят пособие за аборт, а за беременность – не оплатят

Новая экспериментальная система добровольного страхования предусматривает оплату больничных самозанятым. Она должна заработать с 1 января 2026 года.

Проект, подготовленный Минтрудом, размещен на федеральном портале.

Размер ежемесячного добровольного взноса – 3,84% от страховой суммы, которая по выбору составляет 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Право на пособие появится через 6 месяцев уплаты взносов.

Пособие будут платить в таких случаях:

  • временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, в том числе – аборт;

  • уход за больным членом семьи;

  • карантин, в том числе ребенка-дошкольника и недееспособного члена семьи;

  • протезирование;

  • санаторное лечение после больницы.

Беременность и роды страховым случаем не являются. Декретный больничный самозанятым не отплатят.

Ранее такая норма вызвала критику и предыдущий аналогичный проект не был воплощен в жизнь. Минтруд обещал переделать его с учетом поступивших предложений. Об этом мы рассказывали тут.

Но в итоге в новом проекте Минтруда выплата декретных самозанятым также не предусмотрена.

Вместе с тем новый проект касается только самозанятых. Для ИП останутся старые правила, в которых страховка по декрету есть. А ИП на НПД смогут страховаться как по новому способу, так и по старому.

Подробно новые правила оплаты больничных самозанятым мы разбирали тут.

Комментарии

7
  • SS-20

    выглядит как идиотизм

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    ради интереса установила в поисковике самого законопроекта "аборт" не нашлось. Так что не уверена, что заголовок соответствует действительности

    • бух2007
      Бухгалтер

      в проекте:

      2. Страховым случаем по добровольным правоотношениям
      ‎по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности признается временная нетрудоспособность застрахованного лица вследствие заболевания или травмы и в других случаях, предусмотренных частью 1 статьи 5 Федерального закона
      ‎от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ       «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
      ‎с материнством».

      идем по указанному направлению. В 255-ФЗ:

      1. Обеспечение застрахованных лиц пособием по временной нетрудоспособности осуществляется в случаях:

      1) утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы, в том числе в связи с операцией по искусственному прерыванию беременности или осуществлением экстракорпорального оплодотворения (далее - заболевание или травма);

  • бух2007
    Бухгалтер

    Это уже было пару лет назад. Тогда волна негодования поднялась в интернете.

    Но тогда реально хотели отнять декретные у ИП.

    Теперь же у них ничего не отнимают. Они будут и дальше по старой схеме их получать.

    Просто не дают их самозанятым. Но так им и раньше их не давали.

    В основном добровольной страховкой пользуются только молодые женщины ради декретных.

    Кинутся ли смз оформлять себе страховку по новым правилам - время покажет.