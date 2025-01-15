Самозанятым оплатят пособие за аборт, а за беременность – не оплатят

Новая экспериментальная система добровольного страхования предусматривает оплату больничных самозанятым. Она должна заработать с 1 января 2026 года.

Проект, подготовленный Минтрудом, размещен на федеральном портале.

Размер ежемесячного добровольного взноса – 3,84% от страховой суммы, которая по выбору составляет 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Право на пособие появится через 6 месяцев уплаты взносов.

Пособие будут платить в таких случаях:

временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, в том числе – аборт;

уход за больным членом семьи;

карантин, в том числе ребенка-дошкольника и недееспособного члена семьи;

протезирование;

санаторное лечение после больницы.

Беременность и роды страховым случаем не являются. Декретный больничный самозанятым не отплатят.

Ранее такая норма вызвала критику и предыдущий аналогичный проект не был воплощен в жизнь. Минтруд обещал переделать его с учетом поступивших предложений. Об этом мы рассказывали тут.

Но в итоге в новом проекте Минтруда выплата декретных самозанятым также не предусмотрена.

Вместе с тем новый проект касается только самозанятых. Для ИП останутся старые правила, в которых страховка по декрету есть. А ИП на НПД смогут страховаться как по новому способу, так и по старому.

Подробно новые правила оплаты больничных самозанятым мы разбирали тут.