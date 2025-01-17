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«Клерк» ищет в команду финансового менеджера

Присылайте свои резюме и присоединяйтесь в команду одного из крупнейших бухгалтерских СМИ.

В офис «Клерка» в Краснодаре нужен финансовый менеджер, зарплата 60-80 тыс. рублей.

Обязанности:

  • ведение отчетов: ДДС, P&L, EBITDA, финпланирование;

  • ведение отчетов в разрезе юнитов (юнит-экономика по продуктам);

  • составление отчетов по запросу

Требуемые умения и навыки:

  • высшее экономическое образование;

  • знание бухгалтерского, налогового, управленческого учета, финансового менеджмента, методов финансового анализа и планирования;

  • опыт работы в аналогичной должности;

  • опыт финансового анализа и подготовки управленческой отчетности;

  • продвинутый пользователь MS Excel.

Условия работы:

  • удобный график: пятидневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00 без задержек и переработок, суббота и воскресенье — выходные;

  • оформление по ТК;

  • комфортный и стильный офис в центре города с удобной транспортной развязкой;

  • реальные возможности роста как профессионального, так и финансового.

Планируете ворваться в команду «Клерка»? Пишите или звоните Варваре, 8-988-142-06-75.

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