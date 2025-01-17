«Клерк» ищет в команду финансового менеджера

В офис «Клерка» в Краснодаре нужен финансовый менеджер, зарплата 60-80 тыс. рублей.
Обязанности:
ведение отчетов: ДДС, P&L, EBITDA, финпланирование;
ведение отчетов в разрезе юнитов (юнит-экономика по продуктам);
составление отчетов по запросу
Требуемые умения и навыки:
высшее экономическое образование;
знание бухгалтерского, налогового, управленческого учета, финансового менеджмента, методов финансового анализа и планирования;
опыт работы в аналогичной должности;
опыт финансового анализа и подготовки управленческой отчетности;
продвинутый пользователь MS Excel.
Условия работы:
удобный график: пятидневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00 без задержек и переработок, суббота и воскресенье — выходные;
оформление по ТК;
комфортный и стильный офис в центре города с удобной транспортной развязкой;
реальные возможности роста как профессионального, так и финансового.
Планируете ворваться в команду «Клерка»? Пишите или звоните Варваре, 8-988-142-06-75.
Комментарии2
На аутсорс возьму 😉
Каков источник(и) базовой информации для составления отчетов?
P.S. Удаленная работа на конечный результат.