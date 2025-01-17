«Клерк» ищет в команду финансового менеджера

В офис «Клерка» в Краснодаре нужен финансовый менеджер, зарплата 60-80 тыс. рублей.

Обязанности:

ведение отчетов в разрезе юнитов (юнит-экономика по продуктам);

Требуемые умения и навыки:

Условия работы:

удобный график: пятидневная рабочая неделя с 09:00 до 18:00 без задержек и переработок, суббота и воскресенье — выходные;

оформление по ТК;

комфортный и стильный офис в центре города с удобной транспортной развязкой;