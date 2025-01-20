⚡️ Итоги дня: кот оставил хозяйку без годовой премии, в регионах оценили качество питания, а на авто не будет скидок

Роспотребнадзор нашел в составе аромаингаляторов вредные вещества толуол и диэтилфталат. Они не были указаны на упаковке. Такие ингаляторы продавались с декларациями о соответствии, не имеющими оснований для выдачи, или вовсе без сопроводительных документов.

Число банков с участием иностранцев в уставном капитале в России сократилось. Если в январе 2024-го их было 89, то на начало октября прошлого года стало уже 85. Это происходит на фоне продажи российских активов зарубежными владельцами прежде всего из недружественных стран.

Дилеры не будут делать скидки, несмотря на заполненные склады. Автомобили будут дорожать, так как увеличился тариф утильсбора с 1 января. Сейчас у производителей запасы машин рассчитаны на 4-5 месяцев продаж. Если продажи будут расти, то запасы автомобилей могут сократиться до 3-4 месяцев торговли.

Аналитики проекта «Если быть точным» изучили статистику Росстата и составили рейтинг регионов по качеству питания. Самый сбалансированный рацион у жителей Дагестана, а вот хуже всего питаются жители Мордовии, Карелии, Ивановской области, Бурятии, Тувы, Забайкальского края.

Мелания Трамп запустила собственный мемкоин. Криптовалюта жены избранного американского лидера получила название $MELANIA по аналогии с мемкоином $TRUMP. Один мемкоин Мелании сейчас можно купить за 0,03 доллара.

Цена биткоина перед инагурацией Трампа пробила отметку в 109 тыс. долларов, обновив исторический максимум. Президент планирует издать указ, в котором криптовалюта будет признана «национальным приоритетом» США.

Дональд Трамп заявил, что планирует восстановить доступ к TikTok на территории США 20 января, в день своей инаугурации. Также компании освободят от ответственности за помощь в обходе блокировки TikTok до вступления в силу его указа. С 19 января эта социальная сеть заблокирована на территории США.