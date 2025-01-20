Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: кот оставил хозяйку без годовой премии, в регионах оценили качество питания, а на авто не будет скидок

Подготовили обзор главных событий дня — 20 января 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Роспотребнадзор нашел в составе аромаингаляторов вредные вещества толуол и диэтилфталат. Они не были указаны на упаковке. Такие ингаляторы продавались с декларациями о соответствии, не имеющими оснований для выдачи, или вовсе без сопроводительных документов.

  • Число банков с участием иностранцев в уставном капитале в России сократилось. Если в январе 2024-го их было 89, то на начало октября прошлого года стало уже 85. Это происходит на фоне продажи российских активов зарубежными владельцами прежде всего из недружественных стран.

  • Дилеры не будут делать скидки, несмотря на заполненные склады. Автомобили будут дорожать, так как увеличился тариф утильсбора с 1 января. Сейчас у производителей запасы машин рассчитаны на 4-5 месяцев продаж. Если продажи будут расти, то запасы автомобилей могут сократиться до 3-4 месяцев торговли.

  • Аналитики проекта «Если быть точным» изучили статистику Росстата и составили рейтинг регионов по качеству питания. Самый сбалансированный рацион у жителей Дагестана, а вот хуже всего питаются жители Мордовии, Карелии, Ивановской области, Бурятии, Тувы, Забайкальского края.

  • Мелания Трамп запустила собственный мемкоин. Криптовалюта жены избранного американского лидера получила название $MELANIA по аналогии с мемкоином $TRUMP.  Один мемкоин Мелании сейчас можно купить за 0,03 доллара.

  • Цена биткоина перед инагурацией Трампа пробила отметку в 109 тыс. долларов, обновив исторический максимум. Президент планирует издать указ, в котором криптовалюта будет признана «национальным приоритетом» США.

  • Дональд Трамп заявил, что планирует восстановить доступ к TikTok на территории США 20 января, в день своей инаугурации. Также компании освободят от ответственности за помощь в обходе блокировки TikTok до вступления в силу его указа. С 19 января эта социальная сеть заблокирована на территории США.

  • В Китае кот случайно отправил начальнику хозяйки заявление об увольнении. Камера наблюдения зафиксировала, как питомец запрыгнул на стол и случайно нажал на клавишу Enter, отправив электронное письмо начальнику. Хозяйка кошки также осталась без годовой премии.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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