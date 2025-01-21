Челябинский завод пытается вернуть излишне выплаченную зарплату

Из-за ошибки бухгалтера сотрудники завода в Челябинске получили в разы больше положенной суммы. Заводчанам за декабрь 2024 года перевели вместо 50 тыс. рублей по 5 млн.

К зарплате уборщиц, рабочих и начальников цехов добавили лишние цифры. В итоге кому-то заплатили по четыре зарплаты, а кому-то по две. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«На заводе обеспечивается соблюдение прав работников в соответствии с действующим законодательством. Поэтому если небольшие ошибки и происходят, то такие вопросы решаются в рабочем порядке», — сообщили в пресс-службе завода.

Юристы полагают, что на предприятии возникла счетная ошибка. Вероятность их возникновения обычно высока при ручных операциях, но бывает так, что ошибается программа и тогда в ячейках остаются нули, даже после ввода новых значений.

«Мы отдали деньги, муж сказал, что все равно нужно вернуть. Тех, кто не вернул, вызывали в отдел безопасности», — говорят пользователи социальных сетей.

Работодатель может сообщить сотрудникам об ошибке. Если в течение месяца работник не вернет лишние средства, то деньги могут удержать из зарплаты.

Недавно мы писали, что суд встал на строну сотрудника, которому работодатель по ошибке прибавил лишние нули к зарплате.