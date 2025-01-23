УСН

Когда ИП при продаже недвижимости платит налог по УСН, а когда – НДФЛ

Для налогов с продажи недвижимости ИП все зависит от двух факторов: наличия кодов ОКВЭД в ЕГРИП и использования в предпринимательской деятельности.

Разъяснение дает Минфин в письме от 28.11.2024 № 03-11-11/120087.

Налог по УСН будет, если:

  • ИП ведет деятельность по продаже недвижимого имущества;

  • это недвижимое имущество использовалось в предпринимательской деятельности.

НДФЛ будет, если:

  • недвижимое имущество реализуется вне рамок предпринимательской деятельности.

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