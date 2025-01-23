Когда ИП при продаже недвижимости платит налог по УСН, а когда – НДФЛ

Разъяснение дает Минфин в письме от 28.11.2024 № 03-11-11/120087.
Налог по УСН будет, если:
ИП ведет деятельность по продаже недвижимого имущества;
это недвижимое имущество использовалось в предпринимательской деятельности.
НДФЛ будет, если:
недвижимое имущество реализуется вне рамок предпринимательской деятельности.
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