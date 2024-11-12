В Трудовом кодексе расширят право на дополнительный отпуск

Родители и супруги раненых участников специальной военной операции могут получить право на неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 35 календарных дней в году. И работодатель обязан будет предоставить такой отпуск на срок, указанный в заявлении.

Законопроект об этом принят Госдумой в первом чтении. Он вносит изменения в ст. 128 ТК.

В случае гибели участника СВО родители и вдовы (вдовцы) смогут оформить дополнительный отпуск без сохранения зарплаты сроком до 14 дней независимо от того, предусмотрено это коллективным договором или нет.

Эти меры частично уже действуют, отмечает Госдума, но распространяются не на всех участников СВО. Закон повысит гарантии на отпуск.