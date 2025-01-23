🏡🏠 Когда вторая квартира не помешает продать первую без НДФЛ, чтобы купить третью

Разъяснение дает Минфин в письме от 07.03.2024 № 03-04-05/20889.
Ситуация: семья продает квартиру № 1, имея при этом еще квартиру № 2, и покупает квартиру № 3.
Условия для льготы, в частности, такие:
Квартира № 3 должна быть больше квартиры № 1 по площади или дороже по кадастровой стоимости. Об этом читайте тут.
Квартира № 2 должна быть меньше квартиры № 3 по площади. Если она больше, то доля всех членов семьи (родителей и детей) в ней должна быть меньше 50%.
Подробно все условия для освобождения от НДФЛ при продаже жилья семьей с детьми, в том числе при наличии запасной квартиры, мы разбирали тут.
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