❓ Если оплата по СБП: где взять чек для авансового отчета

По общему правилу при оплате товаров или услуг через Систему быстрых платежей (СБП) чек должен прийти на электронную почту.

Сотрудник оплатил гостиницу по СБП и чек не получил (ранее по СБП не платил). В клиент-банке у него есть только выписка и квитанция об оплате товаров и услуг. В авансовом отчете он приложил только ее. Как поступить в данном случае, обсуждают в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

Многое зависит от политики компании-работодателя. В большинстве таких случаев сотруднику, конечно, возмещают понесенные расходы. Но тогда для учета компанией затрат желательна служебная записка как обоснование с согласием в виде подписи гендира.

В идеале в гостинице должны были дать справку/акт о проживании. А чек должен был прийти на электронную почту.

Один участник обсуждения утверждает, что нельзя оплатить и не ввести электронную почту.

В любом случае, допдохода у такого сотрудника не должно возникнуть.

Коллеги делятся опытом:

«Один раз надо проучить, в другой раз чек возьмет. И еще 100 500 чеков возьмет на всякий случай», — Mr. Twister. «Мы вылечили это очень быстро. Сразу, как не приняли к возмещению. Поняли с первого раза. Теперь чеки, акты, все привозят», — Маr.

Также предлагают позвонить в гостиницу и попросить продублировать чек из ОФД.

Кстати, мы проводили опрос — проверяете ли вы кассовые чеки от подотчетников через сервис ФНС. Большинство этого не делает.

Минфин считает, что расходы по авансовому отчету с неправильными документами нельзя учесть для налога на прибыль.