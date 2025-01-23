❓ Если оплата по СБП: где взять чек для авансового отчета

Сотрудник оплатил гостиницу по СБП и чек не получил (ранее по СБП не платил). В клиент-банке у него есть только выписка и квитанция об оплате товаров и услуг. В авансовом отчете он приложил только ее. Как поступить в данном случае, обсуждают в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».
Многое зависит от политики компании-работодателя. В большинстве таких случаев сотруднику, конечно, возмещают понесенные расходы. Но тогда для учета компанией затрат желательна служебная записка как обоснование с согласием в виде подписи гендира.
В идеале в гостинице должны были дать справку/акт о проживании. А чек должен был прийти на электронную почту.
Один участник обсуждения утверждает, что нельзя оплатить и не ввести электронную почту.
В любом случае, допдохода у такого сотрудника не должно возникнуть.
Коллеги делятся опытом:
«Один раз надо проучить, в другой раз чек возьмет. И еще 100 500 чеков возьмет на всякий случай», — Mr. Twister.
«Мы вылечили это очень быстро. Сразу, как не приняли к возмещению. Поняли с первого раза. Теперь чеки, акты, все привозят», — Маr.
Также предлагают позвонить в гостиницу и попросить продублировать чек из ОФД.
Кстати, мы проводили опрос — проверяете ли вы кассовые чеки от подотчетников через сервис ФНС. Большинство этого не делает.
Минфин считает, что расходы по авансовому отчету с неправильными документами нельзя учесть для налога на прибыль.
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