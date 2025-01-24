Депутаты хотят установить самозапрет на онлайн-шопинг

Чтобы пользователи не создавали себе финансовых проблем из-за импульсивных покупок, в Госдуме предложили ввести самозапрет на онлайн-заказы.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову обязать маркетплейсы внедрить функционал, который позволит покупателям устанавливать самозапрет на шопинг в интернете или задать себе ежемесячный лимит по тратам.

Такие поправки хотят внести в проект закона о платформенной экономике перед тем, как его внести в Госдуму. По мнению Даванкова, самозапрет поможет избежать финансовых проблем тем, кто страдает от склонности к импульсивным покупкам. Об этом пишет ТАСС.

Весной 2024 года в Госдуму внесли законопроект, который запретит маркетплейсам брать с покупателей деньги за возврат товаров на склад. Кроме того, крупные маркетплейсы не смогут проводить акции без согласия партнеров и удерживать за свои услуги комиссию больше 10%.

Новым правилам будут подчиняться все «агрегаторы информации о товарах». Также дополнительные условия установят для тех площадок, которые занимают на рынке e-commerce больше 20%.