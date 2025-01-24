Четверо из 10 сотрудников получили годовые премии

Число премированных растет второй год подряд. Планировали получить премию по итогам 2024 года 42% россиян, а в итоге дополнительные деньги перевели 41% сотрудников.

В начале декабря 2024 года получить годовую премию планировали 42% россиян. Ожидания не оправдались только у 1%. Работодатели перевели дополнительные выплаты 41% сотрудников.

«Количество премированных уже второй год подряд бьет рекорды: в условиях дефицита кадров работодатели стремятся удерживать персонал, применяя методы материальной мотивации», — сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Чаще всего о получении премии рассказывали сотрудники моложе 35 лет (45%). Работодатели охотнее назначают премию тем, кто получает до 50 тыс. рублей, чем специалистам, которые зарабатывают больше (52%).