Роспотребнадзор «достал» прокуроров с заявками на проверки бизнеса. Некоторые просто абсурдные

31 федеральный и все региональные органы контроля совокупно внесли предложений по проверкам меньше, чем один Роспотребнадзор.

При рассмотрении проектов планов проверок на 2025 год прокуроры санкционировали проведение лишь 36 тысяч проверок из 137 тысяч предложенных. Это в 12 раз меньше, чем в 2019 допандемийном году. Тогда было согласовано порядка полумиллиона предложений. Эти цифры привел генпрокурор Игорь Краснов на совещании с Президентом.

Примечательно, что 31 федеральный и все региональные органы контроля внесли предложений меньше, чем один Роспотребнадзор. При этом правовых оснований для внесения, тем более согласования значительного количества предложений данного ведомства, заведомо не имелось.

В результате отклонено 50 тысяч из 69 тысяч предложений о включении в план проверок.

Некоторые из них генпрокурор назвал «просто абсурдными». Например, управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай была запланирована выездная проверка соблюдения в придорожном кафе санитарных требований, которые у предъявляются к домам престарелых и опасным производствам.

«Официальные представители Роспотребнадзора нередко в публичном поле увязывают случаи массового отравления людей с невозможностью проведения проверок. Я уже об этом неоднократно говорил: никакой причинно-следственной связи здесь нет», — заявил Краснов.

По его словам, по всем таким фактам возбуждались уголовные дела, и расследование этих уголовных дел однозначно говорит о своевременно не устраненных проявлениях коррупции, а также непрофессионализме и равнодушии чиновников.

«Поэтому даже круглосуточный тотальный контроль при таких обстоятельствах не может быть эффективным», — считает Игорь Краснов.

По нашим требованиям Генпрокуратуры приведены в соответствие с законом акты Росаккредитации и Роскомнадзора, которые фактически позволяли проводить проверки под видом иных форм взаимодействия с хозяйствующими субъектами.

По аналогичным основаниям скорректированы и утверждены приказами Минтруда, Минобрнауки и Минкультуры и не отвечавшие установленным процедурам госконтроля порядки независимой оценки качества оказания услуг в сферах образования и культуры, а также социального обслуживания.

Другие пресеченные прокурорами нарушения — это утрата актуальности ведомственных актов, контроль в отношении объектов без категории, а также попытки расширения предмета проверок и выбор более обременительного для предпринимателя вида взаимодействия.

Ранее мы писали, что по заверению Генпрокурора, прямой диалог прокуроров с представителями бизнеса не прекращается.