Роспотребнадзор «достал» прокуроров с заявками на проверки бизнеса. Некоторые просто абсурдные

При рассмотрении проектов планов проверок на 2025 год прокуроры санкционировали проведение лишь 36 тысяч проверок из 137 тысяч предложенных. Это в 12 раз меньше, чем в 2019 допандемийном году. Тогда было согласовано порядка полумиллиона предложений. Эти цифры привел генпрокурор Игорь Краснов на совещании с Президентом.
Примечательно, что 31 федеральный и все региональные органы контроля внесли предложений меньше, чем один Роспотребнадзор. При этом правовых оснований для внесения, тем более согласования значительного количества предложений данного ведомства, заведомо не имелось.
В результате отклонено 50 тысяч из 69 тысяч предложений о включении в план проверок.
Некоторые из них генпрокурор назвал «просто абсурдными». Например, управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай была запланирована выездная проверка соблюдения в придорожном кафе санитарных требований, которые у предъявляются к домам престарелых и опасным производствам.
«Официальные представители Роспотребнадзора нередко в публичном поле увязывают случаи массового отравления людей с невозможностью проведения проверок. Я уже об этом неоднократно говорил: никакой причинно-следственной связи здесь нет», — заявил Краснов.
По его словам, по всем таким фактам возбуждались уголовные дела, и расследование этих уголовных дел однозначно говорит о своевременно не устраненных проявлениях коррупции, а также непрофессионализме и равнодушии чиновников.
«Поэтому даже круглосуточный тотальный контроль при таких обстоятельствах не может быть эффективным», — считает Игорь Краснов.
По нашим требованиям Генпрокуратуры приведены в соответствие с законом акты Росаккредитации и Роскомнадзора, которые фактически позволяли проводить проверки под видом иных форм взаимодействия с хозяйствующими субъектами.
По аналогичным основаниям скорректированы и утверждены приказами Минтруда, Минобрнауки и Минкультуры и не отвечавшие установленным процедурам госконтроля порядки независимой оценки качества оказания услуг в сферах образования и культуры, а также социального обслуживания.
Другие пресеченные прокурорами нарушения — это утрата актуальности ведомственных актов, контроль в отношении объектов без категории, а также попытки расширения предмета проверок и выбор более обременительного для предпринимателя вида взаимодействия.
Ранее мы писали, что по заверению Генпрокурора, прямой диалог прокуроров с представителями бизнеса не прекращается.
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