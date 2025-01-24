❌ Установят прямой запрет на навязывание дополнительных товаров и услуг

Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал правительственный законопроект об установлении запрета на навязывание дополнительных товаров, работ, услуг.

Законопроект вносит изменения в закон «О защите прав потребителей» и устанавливает:

прямой запрет на навязывание дополнительных товаров и услуг за отдельную плату до заключения основного договора;

право потребителя отказаться от оплаты навязанных дополнительных товаров.

«Сегодня принуждение к покупке дополнительных услуг становится уже настолько распространенным явлением, что сложно обозначить в какой области с этим не сталкиваются покупатели. Тем не менее, несмотря на актуальность и масштабность проблемы, ограничительные механизмы не заработали», — констатировал глава комитета ГД Владимир Гутенев.

В пояснительной записке отмечено, что предлагаемые изменения позволят существенно повысить уровень защищенности покупателей и станут стимулом для соблюдения продавцами прав потребителей.

С принятием закона заработает административная ответственность, которая сейчас составляет 2 000 - 4 000 рублей с должностных лиц и 20 000 - 40 000 с юридических.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.