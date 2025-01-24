❌ Установят прямой запрет на навязывание дополнительных товаров и услуг

Законопроект вносит изменения в закон «О защите прав потребителей» и устанавливает:
прямой запрет на навязывание дополнительных товаров и услуг за отдельную плату до заключения основного договора;
право потребителя отказаться от оплаты навязанных дополнительных товаров.
«Сегодня принуждение к покупке дополнительных услуг становится уже настолько распространенным явлением, что сложно обозначить в какой области с этим не сталкиваются покупатели. Тем не менее, несмотря на актуальность и масштабность проблемы, ограничительные механизмы не заработали», — констатировал глава комитета ГД Владимир Гутенев.
В пояснительной записке отмечено, что предлагаемые изменения позволят существенно повысить уровень защищенности покупателей и станут стимулом для соблюдения продавцами прав потребителей.
С принятием закона заработает административная ответственность, которая сейчас составляет 2 000 - 4 000 рублей с должностных лиц и 20 000 - 40 000 с юридических.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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